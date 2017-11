Ambasadori i Shqipërisë në Serbi u bashkohet korçarëve

Skënderbeu do të sfidojë sot në orën 19:00 Partizanin e Beogradit në Serbi. Korçarët synojnë një rezultat pozitiv, në një nga stadiumet më të zjarrta në Ballkan. Skënderbeu ka udhëtuar që në orët e para të mëngjesit të djeshëm së bashku me një delegacion prej 50 personash, ku përfshihen zyrtarë të klinut korçar, gazetarë dhe personalitet shqiptare. Në Serbi me skuadrën shqiptare është bashkuar dhe ambasadori i Shqipërisë, Ilir Boçka. Ambasadori i Shqipërisë në Serbi ka mirëpritur delegacionin dhe skuadrën shqiptare, duke u dhënë mbështetje para një takimi me rëndësi të madhe në çdo drejtim.