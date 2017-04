Alvesh entuziast: Duam fitoren e dytë në Durrës

Elton Nika

Katër gola ka realizuar deri më tani Danilo Alvesh, shumë pak për një sulmues, por braziliani është shumë i rëndësishëm për skuadrën, për volumin e madh të lojës dhe mënyrën si e tërheq ekipin përpara. Në ndeshjen e fundit me Vllazninë shënoi golin e sigurisë për Flamurtarin dhe tani duket se i është hapur “oreksi”. Alvesh kërkon një tjetër gol me peshë në Durrës, pse jo me rëndësinë e 3 pikëve. Sulmuesi e vlerëson Teutën një kundërshtar shumë të fortë, por beson se Flamurtari nuk del pa pikë në këtë përballje direkte të dy skuadrave, që duan të sigurojnë sa më parë qëndrimin në elitë. “Jam mjaft i kënaqur me golin e shënuar ndaj Vllaznisë, pasi ishte një gol, që e mbylli përfundimisht atë takim dhe na dha qetësinë e nevojshme për pjesën e mbetur. Në fakt, po të shohim ndeshjet e fundit, më vjen keq që nuk kemi marrë më shumë pikë. Më vjen keq më shumë për atë takim përballë Skënderbeut, ku kishim mundësinë më të mirë për rezultat pozitiv, duke iu referuar lojës. Në një moment kisha në këmbët e mia një gol thuajse të sigurt dhe e humba, por fatmirësisht erdhi goli ndaj Vllaznisë”, – është shprehur futbollisti brazilian.

TEUTA – Alvesh ka dhënë mendimin e tij për ndeshjen me Teutën, që e konsideron të paparashikueshme: “Në këtë moment nuk duhet të shohim pas, por ta hedhim vështrimin përpara, sepse kemi një ndeshje shumë të vështirë me Teutën. Kjo skuadër u ka hapur probleme çdo kundërshtari. Ata luajnë në fushën e tyre dhe kjo e rrit vështirësinë për ne, por nuk do të thotë se e kemi të humbur ndeshjen. Jemi vetëm një pikë larg Teutës dhe si ne, ashtu edhe kundërshtari, do të kërkojmë fitoren. Me Teutën jemi ndeshur 3 herë dhe gjithmonë na ka sjellë vështirësi. Të mos harrojmë fitoren e saj në minutat e fundit në Vlorë. Por edhe ne kemi fituar në fushën e saj, kështu që është nj sfidë e paparashikueshme. Nuk i dihet asnjëherë dhe vetëm fusha do të tregojë kush është më lart. E rëndësishme është të mos humbasim ditën e diel dhe jam i bindur për këtë fakt. I dimë cilësitë tona, si dhe faktin se tani çdo gabim kushton. Teuta është mjaft e vështirë, por edhe gjithë ndeshjet e tjera deri në fund kështu do të jenë. Të gjithë si grup jemi të bindur se shumë shpejt Flamurtari do ta sigurojë objektivin e qëndrimit në Superligë. Goli? Pse jo… Të gjithë e duan golin dhe uroj të shënoj sërish, por rëndësi kanë pikët e Flamurtarit”, – ka thënë dje mes të tjerash për “Sport Ekspres” sulmuesi brazilian i Flamurtarit, Danilo Alvesh.

E ARDHMJA – Alvesh e ka shmangur komentin në lidhje me të ardhmen e tij, duke pohuar vetëm se ka tre vite kontratë me Flamurtarin, nga të cilat i kanë mbetur edhe dy. Për të ka pasur gjithmonë interes nga skuadrat më të mira të Superligës, por drejtuesit e klubit nuk duan ta lëshojnë. Madje, shpesh ka pasur edhe ndonjë polemikë apo largim të përkohshëm të sulmuesit, i cili është rikthyer dhe ka dhënë kontributin e tij për skuadrën vlonjate.