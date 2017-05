Aludimi për ryshfet, reagimi “i protagonistëve”

Ditën e djeshme, pas lajmit të publikuar nga Tema TV, ka reaguar edhe faqja zyrtare e klubit të Kukësit. “Klubi i Kukësit është shumë i shqetësuar me shkrimet e publikuar nga mediet të ndryshme që e lidhin skuadrën verilindore me çështje që nuk bëjnë pjesë në mentalitetin tonë. Duke u nisur nga shkrimi duhet të theksojmë se menaxheri Drini Çaushi nuk është pjesë e Kukësit dhe klubi distancohet nga këto shkrime. Bëjmë të ditur se klubi i Kukësit bashkëpunon me shumë menaxherë dhe pjesa më e madhe e lojtarëve të skuadrës tonë kanë të tillë, por kjo s’do të thotë që ata janë pjesë e jona, apo veprojnë nën stemën e skuadrës e aq më pak të kenë detyra të tjera nga drejtuesit.

Kërkojmë që emri i klubit të Kukësit të mos ndotet nga shpifje të tilla. Në të njëjtën kohë tërheqim vëmendjen e medieve që të jenë më të kujdesshme në publikimin e shkrimeve që trazojnë opinionin sportiv, pasi veprimet personale të një menaxheri apo një tjetri, nuk mund të “vishen” me ngjyrat e klubit tonë. Ndeshjet për ne luhen në fushë dhe jo jashtë saj!”.

Presidenti/ Gjici: S’kam fare lidhje me këto budalliqe

Presidenti i Kukësit, Safet Gjici, i kontaktuar nga “Sport News”, ai ka mohuar përfshirjen e tij në këtë çështje, ndërsa ka bërë të qartë se Çaushi nuk është i punësuar nga klubi dhe zyrtar i tij. “S’kam fare lidhje me këto budallallëqe dhe ai Drini Çaushi nuk është fare menaxher tek Kukësi”, ishin fjalët e tij.

Reagimi/ Lojtarët “e implikuar”, të habitur

Burime të sigurta pranë futbollistëve apo miq, për “Sport Ekspres” kanë rrëfyer se si Emiliano Vila, ashtu edhe Lorenc Trashi, janë shprehur të habitur nga lajmi i publikuar sot në portale të ndryshme, marrë sigurisht nga “Tema.al”, që aludonte për një tentativë ryshfeti që nuk ishte realizuar. Pikërisht Trashi dhe Vila janë dy lojtarët që janë takuar me menaxherin dhe ndërmjetësin e merkatos, Drini Çaushi. Dy lojtarët kanë miqësi me Drinin dhe shpeshherë janë takuar për kafe. Pikërisht përfshirja e tyre në këtë histori i ka befasuar jo pak, në këtë fazë të kampionatit.

Partizani/ Tomori s’flet për “çështjen e nxehtë”

Drejtori Genc Tomori nuk ka dashur të flasë për “çështjen” e shpërthyer ditën e djeshme, se si menaxheri Drini Çaushi pretendohet se ka dashur të manipulojë lojtarët e Partizanit në llogari të Kukësit. Ky ka qenë lajmi i publikuar gjatë ditës së djeshme. Zyrtari i të kuqve i pyetur për këtë çështje nuk ka reaguar fare dhe nuk ka dashur të komentojë. Ai ka kërkuar mirëkuptimin për të folur sot.