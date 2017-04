Aludimet, Tomori: S’kanë asnjë bazë!

Çudia më e madhe 3 ditë zgjat… Jemi akoma në ditën e dytë të zërave dhe fjalëve dhe gjithçka po shuhet. Ndeshja ndërmjet Partizanit dhe Teutës e fituar me rezultatin 5 me 1 nga “demat” ishte pjesë e zërave dhe aludimeve, natyrisht në mënyrë të pashmangshme, pasi 6 gola në një sfidë të Superligës në Shqipëri, i gjejmë të natyrshme vetëm në futbollin e femrave.

“Sport Ekspres” ka kontaktuar ditën e djeshme me drejtorin e Partizanit, Genc Tomori, për ta pyetur në lidhje me këto zëra. Zyrtari i kuq ka mohuar kategorikisht përfshirjen e klubit kryeqytetas në të tilla “dallavere”, dhe ka arsyetuar me argumente edhe fitoren e thellë të “demave”.

Aludimet për “marrëveshje” – Drejtori i “demave” nuk është aspak dakord me këto zëra. “Pse duhet të ketë një ‘aleancë’ mes nesh dhe Teutës? Në kampionat kemi qëllime të kundërta, në Kupë jemi larguar të dyja ekipet. Prandaj zërat që e lidhin Partizanin me aleanca apo tolerime janë të pa baza dhe jo serioze. Ne do të vazhdojmë deri në fund të luajmë në fushë dhe jemi të vetëm”.

Fitorja – “Mendoj se kishte një fill logjikë, pasi Partizani e dominoi ndeshjen dhe Teuta nuk ishte e fuqishme përballë nesh. Ne vinim nga ndeshja e barazuar me Vllazninë nga e cila humbëm edhe vendin e parë, prandaj fitorja ishte detyrim dhe ishim të uritur. Durrsakët erdhën në vazhdën e ndeshjeve të dobëta me Kukësin dhe me Skënderbeun për Kupë. Objektivat janë të ndryshme, pasi ne duam të fitojmë kampionatin, ndërsa Teuta kërkon qëndrimin në Superiore, prandaj mendoj se është normale”.

Derbi – “Jemi zyrtarisht në javën derbi dhe duhet të pranojmë se për ne dhe tifozerinë tonë ka shumë rëndësi kjo sfidë. Tirana po vuan për pikë dhe ky takim do t’i gjejë super të motivuar, pasi kanë shumë kohë që nuk e shijojnë fitoren me ne dhe sigurisht duan të qëndrojnë në Superligë. Do të donim t’i hidhnim nga kategoria? Nuk mendoj se është pyetje shumë e drejtë, pasi ne duam të fitojmë të vazhdojmë luftën për titull, pastaj pak na intereson se çfarë ndodh me Tiranën. Parashikoj një sfidë shumë të fortë, sigurisht besoj se do ta kalojmë me sukses”.

Titulli – “Rivaliteti është shumë i ashpër dhe këtë po e shohim pas çdo jave. Kundërshtarët fituan ashtu si ne. Kanë mbetur edhe 6 ndeshje, që janë të gjitha finale. Njëra më e fortë se tjetra”.