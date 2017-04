Alla: Na presin vetëm finale, titulli vendoset në javën e fundit

Jurgen Zela

Përballë Tiranës nuk ishte në fushën e lojës, pasi po kalonte një gjendje gripale, por përballë Laçit do të jetë që nga minuta e parë. Albi Alla po zhvillon një sezon mjaft të mirë me kryesuesit, gjë që u konfirmua dhe nga ftesa e trajnerit De Biazi. Për “Sport Ekspres”, Alla tregon pritshmëritë për ndeshjen me Laçin, flet për titullin, rivalët dhe kontratën.

Përballë Laçit, si e shihni këtë takim?

Nuk mund të them asgjë tjetër, përveç faktit se është finalja e radhës. Dihet pesha që ka një finale. Ne duhet të hymë në fushë dhe të bëjmë punën tonë. Pas kësaj na presin dhe pesë finale të tjera.

Ka forcë ky Laç për të surprizuar Kukësin në shtëpi?

Barazimet në shtëpi janë vetëm çështje fati për mua. Si me Korabin, ashtu dhe me Vllazninë, besoj se kemi pasur fatin kundër. Shpresoj që këtë radhë ta zhbllokojmë sfidën shpejt dhe të jemi të qetë më pas të menaxhojmë situatën.

Nëse do i hiqnit një lojtar Laçit, cili do të ishte ai?

Nuk do i hiqja asnjë lojtar. Do i doja të gjithë në fushë.

Pas Laçit, përballë Partizani, e mendojnë në Kukës këtë takim?

Ndeshja me Partizanin është sa afër, po aq edhe larg. Kur mendon një ndeshje tjetër dhe jo atë të radhës, bie në kurth. Besoj se të gjithë çunat janë të përqendruar tek Laçi si fillim. Për Partizanin do fillojmë të mendojmë menjëherë pas 90-minutëshit me Laçin.

Si vjen ekipi në këtë përballje?

Fatmirësisht nuk kemi mungesa, të gjithë të dëmtuarit janë rikuperuar. Morali është i ngritur edhe shpresojmë të vazhdojmë përpara.

Prisni një dhuratë nga Tirana këtë javë?

Ne duhet të shohim vetëm ndeshjet tona dhe nuk mund të bëjmë llogaritë e të tjerëve.

Ku e shihni se mund të vendoset titulli kampion këtë sezon?

Besoj se kemi akoma dhe shumë rrugë përpara. Ankthi i titullit, si për ne ashtu dhe për tifozët, besoj se do të zgjasë deri në javën e fundit.

I druheni gjykimit?

Nuk dua të mendoj që arbitrimi mund të vendosë ndeshjet. Nuk dua të përfshihem fare në këtë temë.

Kujt i druheni më shumë, Partizanit apo Skënderbeut?

Nuk mund të bëj diferencime. Të dy rivalët janë ekipe mjaft të forta si në fushat e tyre ashtu dhe jashtë. Besoj se do ia dalim. Ajo që kemi ne më shumë frikë është dita jonë më e keqe. Vlerësimi për të dyja këto ekipe është maksimal.

Çfarë ka ky Kukës më shumë se rivalët që ta meritojë titullin kampion?

Ne jemi një familje dhe kjo na ka mbajtur deri më tani. Në çdo ndeshje të gjithë japim maksimumin dhe ndihmojmë njëri-tjetrin. Të gjithë repartet bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Nëse do të kesh një mbrojtje të mirë, nuk mund të mbrohesh vetëm me katër veta, pasi fillon që nga sulmi. Po ashtu dhe anasjelltas, për të shkuar tek goli duhet të niset loja që nga mbrojtja. Mendoj se ja dalim mjaft mirë bashkë.

Ju përfundon kontrata në fund të sezonit, a mund të zgjasë bashkëpunimin me Kukësin titulli kampion?

Nuk kam menduar akoma për këto gjëra dhe është ende herët. Ajo që më intereson për momentin është ta mbyllim sezonin me sukses. Më pas fjala e parë i takon Kukësit. Ne do ulemi të bisedojmë dhe do të shohim se çfarë do të vendosim. Ka ende kohë deri atëherë dhe kampionati është e vetmja gjë që më intereson.