Alla: Kukësi ka eksperiencë, gjynah mos të dalim kampionë

Jurgen Zela

Me 42 pikë të grumbulluara nga 11 fitore dhe 9 barazime, Kukësi është tashmë fuqia e parë e kampionatit, i shkëputur 4 pikë nga ndjekësit. Viti 2017 për kuksianët ka nisur mjaft mirë, pasi përveç se kanë arritur të marrin dy fitore, ende nuk e kanë pësuar golin e parë në kampionat. Një nga protagonistët e këtij sezoni mjaft të mirë të kuksianëve është mbrojtësi Albi Alla, i cili u afrua në verë në ekip dhe po rezulton një përforcim mjaft i goditur. Në një intervistë për “Sport Ekspres”, 24-vjeçari ka folur 20 javët e deritanishme, pikën më të fortë të verilindorëve, ndeshjet e ardhshme dhe marrëdhëniet me trajnerin dhe presidentin.

– Alla, ndodheni në vend të parë pas 20 javësh. Si e shikoni ecurinë e deritanishme?

– Kemi zhvilluar një sezon mjaft të mirë deri më tani dhe jemi brenda objektivave sezonalë. Kampionati ka ende shumë rrugë, nuk ka mbaruar asgjë. Duhet të mos kemi eufori dhe të vazhdojmë me këtë ritëm, si deri tani.

– Si ka qenë ky sezon për ju, në aspektin personal?

– Mundohem të përmirësohem sa më shumë dhe të rregulloj defektet e mia si lojtar. Për këtë më ndihmon shumë ekipi, me Shametin që e kam përkrah, i cili është një lojtar me shumë eksperiencë dhe mësoj nga ai.

– Jeni ende të pathyeshëm në kampionat. Çfarë do të thotë kjo për ju?

– Në çdo ndeshje mundohemi të marrin pikë. Nëse marrim pikë të plota, është më mirë. Deri tani e kemi arritur dhe shpresojmë ta arrijmë deri në fund.

– Do të ndesheni me Tiranën dy herë në 4 ditë. Pritshmëritë tuaja për këto dy ndeshje?

– Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Tani shikojmë vetëm ndeshjen e kampionatit, nuk e mendojmë ende ndeshjen e Kupës. Synim kemi të marrim tri pikët në kampionat dhe të vazhdojmë me këtë ritëm.

– Pas Tiranës do të ndesheni me Laçin dhe Partizanin. Sa vendosin këto takime për ju?

– Deri tani nuk kemi parë asnjëherë shumë larg, i kemi sytë dhe punojmë vetëm për ndeshjen me Tiranën. Për ndeshjet e tjera kemi kohë të punojmë, si do të vijë situata deri atëherë.

– Si i shihni rivalët tuaj për titull?

– Vetëm 4 pikë nuk mendoj se është një diferencë e madhe. Me një ndeshje futen përsëri në lojë. Mundohemi që në çdo ndeshje të japim maksimumin dhe të mbajmë këtë diferencë, që të jemi më të qetë.

– Cila është pika më e fortë e këtij Kukësi?

– Pika më e fortë e Kukësit është se jemi si një familje dhe kemi krijuar një grup shumë të mirë, të kompletuar. Do të ishte gjynah, nëse s’do të arrinim të dilnim kampionë. Që në fillim të kampionatit kemi pasur shumë mungesa nga dëmtimet dhe kartonët, por kjo gjë nuk është vënë shumë re. Kukësi ka eksperiencë, bën lojë dhe merr maksimumin. Do t’ia arrijmë deri në fund, pasi nuk na mungon asgjë.

– Cili është momenti më i mirë i Allës në këto dy vite në Shqipëri?

– Kam pasur shumë momente të mira. Do të veçoja ndeshjen me Teutën fazën e dytë, ku kishte shumë presion, sepse duhej fituar me çdo kusht. Dhe ne ia arritëm. Besoj që momentin më të mirë do ta kaloj në fund, kur të marrim titullin, ky është momenti më i mirë që pres.

– Një koment për trajnerin Gjoka?

– Nëse jemi si një familje, trajnerin mund ta cilësoja “babanë” e ekipit. Gjithmonë është afër nesh, nuk ka krijuar atë distancën e madhe, që krijojnë shumica e trajnerëve me lojtarët. Ai është personi që komandon familjen tonë.

– Po për presidentin Safet Gjici?

– Besoj se është një president, i cili jep shumë për futbollin shqiptar dhe të gjithë e dinë se presidentët në Shqipëri nuk kanë fitime të shumta. Mendoj se Kukësin e do shumë dhe e përjeton çdo ndeshje, ndonjëherë më shumë se sa mund ta përjetojnë dhe futbollistët brenda në lojë.

– Keni një mesazh për tifozët?

– Tifozëve u them që në çdo ndeshje do të japim 100%-shin tonë dhe do të vazhdojmë me këtë ecuri. Duam mbështetjen e tyre maksimale, si brenda, ashtu dhe jashtë fushe.