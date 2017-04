Alarmohen tek Kukësi, mungesat nuk kanë fund

Jurgen Zela

Rikthimi në vendin e parë ka kthyer qetësinë te Kukësi, por jo te trajneri Ernest Gjoka. Pas një ndeshje në kufijtë e perfekte në Durrës, situata nuk duket aspak e qetë, për sa i përket dëmtimeve.

Kampionati ka hyrë në një pikë që gabimet janë të pafalshme dhe të parikuperueshme dhe në Kukës diçka të tillë e dinë mjaft mirë. Java e 30-të rezervon përballjen me finalistët e Kupës së Shqipërisë, të cilët me moralin e rigjetur do të mundohen që të përsëritin vetveten dhe në takimin e tretë që do të luajnë këtë sezon në “Zeqir Ymeri”. Si në fazën e dytë, ashtu dhe në çerekfinale, rezultati i bardhë 0-0 ishte i pandryshuar. Alarmante mund të quhet situata e krijuar tek Kukësi, pasi stafi teknik duhet t’i bëjë llogaritë pa thuajse gjysmën e ekipit. Nëse për arsye kartonësh do të mungojnë vetëm dy lojtarë, dëmtimet po e përndjekin “bandën” e Gjokës.

KOLIÇI

Duke nisur që nga porta, kampioni i minutave këtë sezon, Enea Koliçi vuan prej javësh një dëmtim në dorën e tij të majtë. “Gardiani” i Kukësi këtë sezon ka luajt të gjitha takimet dhe ka qenë një nga pikat më të forta të skuadrës. Vendin e tij në kuadratin e portës do ta zërë Ervis Koçi, i cili do të luajë takimin e tij të parë për këtë sezon në kampionat. Në këtë repart Kukësi ka treguar se nuk vuan dhe Koci është një siguri mjaft e madhe për skuadrën, sidomos me eksperiencën që ai zotëron.

RRUMBULLAKU

Simon Rrumbullaku ishte një nga afrimet e janarit që rezultoi një goditje e vërtetë. 25-vjeçari u aktivizuar për gjatë gjithë fazës së dytë dhe në momentin kur u përshtat më së miri, u dëmtua. Faza e rikuperimit ka shkuar mirë dhe sot mbrojtësi pritet që të mbërrijë në Shqipëri. Pritshmëritë janë që ai të jetë gati për ndeshjen me Partizanin.

SHAMETI

Gjirokastriti i Kukësit u zëvendësua në minutën e 50-të në ndeshjen me Teutën, pasi kishte pësuar një tërheqje në kofshë. Edhe pse dëshira e qendërmbrojtësit ishte e madhe që të ishte në këtë takim, ishte e pamundur që të ishte gati për ndeshjen me Tiranën. Shpresat janë që ai të jetë gati për takimin e javës së ardhshme me Laçin.

ALLA

Albi Alla do të mbetet në dyshim deri para takimit me bardheblutë e kryeqytetit. “Shqiponja kuqezi” e Kukësit, i cili me paraqitjet e tij me verilindorët, që në sezonin e parë arriti të merrte një ftesë nga Kombëtarja shqiptare, ka disa ditë që nuk stërvitet me ekipin. Alla po kalon një gjendje gripale dhe prej më shumë se tri ditësh ka pasur temperaturë të lartë. Mungesa e tij do të ishte një problem i vërtetë për Kukësin, që do të kishte mbrojtjen e cunguar.

IMAMI

Eni Imami u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 88-të të takimit me durrsakët, duke plotësuar numrin tre të kartonëve të verdhë, çka do i kushtojë mungesën në takimin me Tiranën. I përdorur në disa pozicione, trajneri Gjoka nuk do ta ketë në dispozicion pikërisht atëherë kur ndoshta do i duhej më shumë.

ELTON KALE

“Heroi” i ndeshjes së Korçës do të mungojë gjithashtu për arsye kartonësh. I kanë mjaftuar 9 takime të luajtura me Kukësin, për të marrë tre kartonët e tij të parë në Superiore. Edhe pse centimetrat i mungojnë, Kale është treguar një lojtar i ashpër, diçka që reflektohet dhe me numrin e kartonëve të verdhë që ka marrë në kaq pak sfida. Marrim këtu parasysh dhe pozicionin e tij, ku nuk është ndoshta e nevojshme që të koleksionohen kaq shumë kartonë.

KARIOKA

Nuk ishte menduar që do të ishte në dyshim për këtë takim. Braziliani, i cili luan sezonin e tij të dytë me Kukësin, ka bërë mjaft mirë dhe është një nga lojtarët e pakët brazilian që ka arritur të qëndrojë për kaq gjatë tek Kukësi. 28-vjeçari ka shfaqur një problem në gju dhe stafi mjekësor e ka konsideruar si të rrezikshme faktin se një goditje tjetër do t’i kushtonte për një periudhë më të gjatë jashtë fushave, pasi dihet se sa zgjasin dëmtimet në gju. Gjasat janë që mesfushori ta nisë nga stoli ndeshjen me Tiranën dhe vetëm nëse prezenca e tij do të jetë e nevojshme me çdo kusht do të ketë minuta dhe për të.

Një situatë aspak e qetë kjo para takimit me Tiranën, pasi një numër kaq i madh mungesash nuk ishte parashikuar. Barazimi me Vllazninë ishte një “dush i ftohtë” që tek Kukësi nuk e mendojnë, por do të ishte fatal nëse do të ndodhte përsëri.