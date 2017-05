Alarm te Luftëtari, gjysmë formacioni në infermieri

Gëzim Beqiri

Ekipi i Luftëtarit, pas ndeshjes me Laçin, ka ndryshuar shumë në axhendën ditore, ngaqë lojtarët kanë nevojë më shumë për çlodhje. Duke qenë fundi i kampionatit, natyrisht që ata janë më shumë të sforcuar fizikisht. Ka ndikuar gjithashtu edhe gjendja shëndetësore e disa futbollistëve, të cilët e kishin më të nevojshme të liheshin të qetë. Shumë prej titullarëve ndjehen të lodhur dhe këtu mund të përmendim Liçajn, Bojomin, Bregun, Ramadanin dhe më pak Aleksin, të cilët vuajnë nga ana shëndetësore dhe ka shumë mundësi të mos jenë në përbërje të formacionit në ndeshjen ndaj Vllaznisë, që do të zhvillohet nesër në Shkodër.

Nëse këto mungesa konfirmohen, Luftëtari në ndeshjen më përcaktuese për vendin e katërt, do të luajë me një formacion krejt tjetër, sepse mungesat aktuale janë të futbollistëve titullarë. Shpresat për të marrë pikë në takimin me Vllazninë pakësohen më shmë dhe do t’i duhet t’i kërkojë ato ndaj Teutës në ndeshjen e ardhshme, që do ta zhvillojë ditën e diel në Gjirokastër. Një ndeshje më e lehtë në dukje, por nuk është kështu, sepse Teuta në javët e fundit të kësaj faze ka marrë rezultate pozitive, ndërkohë që Luftëtari në këtë fazë është mjaftuar vetëm me një fitore ndaj Korabit.

Kur janë edhe 12 pikë në lojë, Luftëtarit i duhet vetëm një fitore, ose që ekipet e renditura pas tij të humbasin, në mënyrë që në javën e fundit të kampionatit të festojë qëndrimin në Superligë, ndoshta bashkë me Kukësin, që mund të shpallet kampion i vendit.