Alarm te Barcelona, Mesit po i merret fryma nga ndeshjet!

Lionel Mesi duhet të gjejë një mënyrë për t’u shndërruar në robot, sepse javët e fundit po vuan jashtëzakonisht shumë nga mbingarkesa fizike. Nga kjo frikësohen mediet spanjolle, sepse trajneri Valverde nuk ka ndërmend të bëjë ndonjë ndryshim. Lojtarët e tjerë të Barcelonës përfshihen në rotacion, vetëm Mesi jo. Rrjedhimisht, lind pyetja: kur do të pushojë “Pleshti”? Në sezonet e kaluara, me largimin e legjendës Çavi Hernandes dhe me “plakjen” e Andres Iniestës, Mesi është detyruar të kthehet më mbrapa dhe të luajë sa më shumë (në minutash), duke ndihmuar katalanasit me çdo mënyrë për të fituar tituj. Mendohej se sivjet kjo nuk do të ndodhte kështu, por ja që jo. Deri tani, 30-vjeçari nuk është hequr për asnjë sekondë nga fusha.

Kalendari – Për fatin e tij të keq, kalendari nuk e ndihmon aspak. Në mesjavë, Barcelona do të udhëtojë në Lisbonë për ndeshjen e Ligës së Kampionëve me Sportingun. Më pas vjen ndeshja në shtëpi me Las Palmasin në La Liga, fill para pushimit ndërkombëtar, ku Mesi duhet të punojë edhe më shumë. Argjentina e tij do të presë Perunë dhe më pas do të udhëtojë në Ekuador për të tentuar kualifikimin në Botërorin e Rusisë. Mesi, si kapiten, e ka për detyrim të japë gjithçka, sidomos duke marrë parasysh faktin se atje është më i kritikuari kur diçka nuk shkon mirë. Mesi pastaj duhet të rikthehet në Spanjë për ndeshjen me Atletiko Madridin, ndjekur nga ato me Olympiakosin dhe me Malagën. Ndeshja e 25 tetorit në Kupën e Mbretit mund të jetë e vetmja mundësi, që sulmuesi të gjejë paksa qetësi dhe të rikarikohet. Gjithmonë, nëse Valverde ia lejon.