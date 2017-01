Agostineli vjen në janar, qëndrimi ende një dilemë

Janë folur një “mal” me futbollistë që do të vijnë te Skënderbeu, por që sigurisht dy ditë përpara fundit të këtij viti presidenti Ardjan Takaj dhe drejtuesit e tjerë të skuadrës nuk kanë mundur të prezantojnë asnjë emër të ri në këtë merkato dimërore. Kjo tregon qartë që presidenti i bardhekuqve është duke u menduar shumë dhe kërkon që të bëjë lëvizje të suksesshme. Mbetet që në 2017-ën të mësojmë edhe të rejat e para dhe që nga 4 janari do të jetë mbyllur edhe çështja e trajnerit dhe më pas do të fillojnë edhe zyrtarizimit në dy repartet ku kërkohen patjetër përforcime, në mesfushë dhe në sulm. Besohet shumë që këto ndryshime që do të bëjnë kampionët do të ndryshojnë edhe Skënderbeun e vitit të ardhshëm.

Agostineli

Risia në këtë fundvit është takimi që do të bëjë presidenti Ardjan Takaj me trajnerin Andrea Agostineli. Deri tani presidenti nuk ka marrë asnjë vendim në lidhje me rikonfirmimin në krye të stolit të italianit dhe duket se këtë e ka lënë ta bëjë në datën 4 janar, kur edhe ai kthehet nga Italia. Më pas palët do bisedojnë kokë më kokë në Durrës, ku natyrisht pritet vendimi i madh: A do të qëndrojë italiani? “Nuk ma ka fajin vetëm trajneri mua, ma kanë më shumë futbollistët”, kanë qenë fjalët e presidentit të korçarëve në lidhje me çështjen e bankinës më parë, por gjithsesi ka zëra pa fund në lidhje me këtë çështje, aq sa në media kanë dalë edhe emra trajnerësh, pavarësisht se asnjëri prej tyre nuk është dhënë nga klubi dhe janë në rangun e spekulimeve mediatike.

Merkato

Gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe pse nuk është dhënë vendimi final për trajnerin, në ambientet e klubit kampion janë përfolur shumë emra futbollistësh. Danilo Alvesh, Donjet Shkodra e Dejvi Bregu janë të paarritshëm, Ergys Kaçe as që bëhet fjalë, ndërsa më të mundshëm duken Vangjelis Platellas, Jasir Asani, Emir Sahiti, një moldav, një kroat, e shumë të tjerë, por presidenti Ardjan Takaj deri tani nuk ka zyrtarizuar asnjë emër dhe kjo tregon qartë që të gjitha kanë qenë më shumë thashetheme dhe asgjë më shumë se kaq.

Leonard Trebicka