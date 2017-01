Agolli bëhet gati: Kthehem te Tirana

Në Antalia, aty ku janë disa klube shqiptare, po zhvillon fazën përgatitore edhe Karabaku i Ansi Agollit.

Kapiteni i Shqipërisë ka folur sot për Supersportin, që ka dërguar gazetarët e vet në Antalia. Për Agollin është koha që të mendojë kthimin në Shqipëri, një lajm i bujshëm, pasi bëhet fjalë për kapitenin e kombëtares.

“Tirana është skuadra ku kam marrë bazat e mia, mbase një ditë mund të rikthehem, ndoshta edhe këtë verë, mund të ndodhin shumë gjëra sepse jam në një moshë ku nuk mund të bësh plane afatgjata.”

Ndarja me Karabakun, ku i skadon kontrata në qershor, nuk do të jetë e lehtë, sepse Agolli është një idhull i tifozëve dhe shumë i respektuar nga klubi që po dominon prej vitesh në Azerbajxhan: “Për momentin jam i fokusuar te faza përgatitore dhe pjesa e dytë e kampionatit, do të ulemi me klubin dhe do të bisedojmë edhe për këtë çështje.”