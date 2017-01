Agim Ibraimi dëshiron Partizanin, por duhet “divorc” me Astanan

Eraldo Harlicaj

Agim Ibraimi është synimi madhor i Partizanit në merkaton e janarit. Presidenti Demi po mundohet me të gjitha mënyrat për ta bindur sulmuesin që të afrohet te “demat”. Lojtari nuk është kundër lëvizjes, pasi nuk luan prej muajit gusht për dy dëmtime serioze në hapësirën e dy muajve. Tani sulmuesi i kombëtares së Maqedonisë kërkon të ndryshojë ambient, për të qenë më pranë shtëpisë dhe për të luajtur rregullisht, ndërkohë që Astana kërkon të ulë shpenzimet, sepse Ibraimi merr një shifër shumë të lartë në Kazakistan. 28-vjeçari nuk e ka probleme afrimin me të kuqtë, por tashmë palët nuk bien dakort për probleme ekonomike, pasi lojtari dhe Partizani duhet ende të gjejnë gjuhën e përbashkët.

Kërkesat – Ibraimi kërkon të firmosë deri në verë dhenë 6 muaj mund të marrë e shumta një rrogë 10 deri në 12 mijë euro në muaj, shumë më pak se në Astana. Të kuqtë duan të ulin sa më shumë pretendimet e lojtarit, duke i mëshuar idesë së nuk ka luajtur prej 6 muajsh dhe mund të jetë jashtë forme. Por, fitimi i titulli është mbi të gjitha, ndaj do të bëhet një sforcim financiar.

Dita vendimtare – Burime pranë “Sport Ekspres” bëjnë me dije se lojtari do të udhëtojë sot drejt Kazakistanit për të marrë përfundimisht letrat nga klubi i Astanës, edhe pse nuk dihet ende sa do të jetë i gatshëm klubi kazak ta lërë të lirë pa asnjë pagesë. Pas këtij momenti, 28-vjeçari do të sqarojë edhe të ardhmen me Partizanin.

Partizani – Të kuqtë janë afër lojtarit dhe kanë bisedime prej ditësh me përfaqësuesit e tij. Bisedimet kanë mbetur vetëm në aspektin financiar për momentin, por gjithsesi flitet se presidenti Demi ka arritur marrëveshjen verbale me lojtarin dhe vetëm ndonjë ndryshim i madh mund ta largonte atë nga Partizani. Tashmë mbetet vetëm që lojtari të marrë lejekalimin.