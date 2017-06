Afron debutimi zyrtar, Bushi publikon listën e U-21

Alban Bushi ka disa muaj që bën prova e miqësore, por tashmë ka ardhur momenti që të debutojë në një ndeshje kualifikuesen drejtimin e kombëtares shqiptare U-21.

Më 12 qershor Shqipëria do ta nisë me sfidën shtëpiake kundër Estonisë U-21, sfidë që duhet fituar me çdo kusht, në një grup të ndërlikuar, ku bëjnë pjesë edhe Spanja, Sllovakia, Islanda e Irlanda e Veriut.

Synimi i Shqipërisë U-21, përtej evidentimit të talenteve, është edhe renditja në vendin e tretë në grup.

Ndërkaq, më 5 qershor Shqipëria do të luajë një miqësore në “Selman Stërmasi” kundër Francës U-21, një test i mirë për të kuptuar sa vlen skuadra jonë.

Për sa i përket listës, Bushi ka grumbulluar 25 lojtarë, prej të cilëve 9 janë nga Kategoria Superiore.

Portierët janë Kastrati e Selmani, titullarë te Teuta e Laçi, ndërsa nga Tirana janë afruar Doka, Marlind Nuri e Grent Halili, me Vllazninë që ka në listë Krymin e Hebajn.

Keidi Bare e Endri Çekiçi janë emrat më të njohur nga ata që luajnë jashtë, ndërsa priten me kuriozitet lojtarë pak të njohur në Shqipëri, si Arijan Qollaku i Grasshopers, Emanuele Ndoj i Breshias e Irlian Ceka i të rinjve të Lacios.