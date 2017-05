Afron beteja me Laçin, por në Vlorë nuk e kanë mendjen te futbolli

Elton Nika

Rikthehet qetësia në Vlorë, të paktën për momentin. Futbollistët e Flamurtarit i janë rikthyer dje stërvitjes, edhe pse një pjesë e tyre e kanë bërë një gjë të tillë me vonesë, duke kërkuar garanci për pagat e munguar prej muajsh. Pas bojkotit të një ditë më parë, kur futbollistët nuk pranuan të dilnin në fushën e stërvitjes pa marrë një datë të saktë se kur do të paguhen, situata ka ndryshuar dje dhe stafi teknik ka vazhduar punën për ndeshjen e radhës me Laçin, vendimtare për qëndrimin në Superiore. Vendimin i së martës nga skuadra erdhi për fatin se ishte caktuar mesdita e së hënë si koha, kur do të kalonin pagat në bankë, por kjo gjë nuk ndodhi dhe situata precipitoi deri te bojkoti i stërvitjes.

TAKIMI – Rreth orës 16:00 të së mërkurës, lojtarët I janë drejtuar stadiumit “Flamurtari”, ndërkohë që ishte programua që stërvitja të zhvillohej në fushën sportive të Pyllit të Sodës. Fillimisht, lojtarët dhe stafi teknik i janë drejtuar fushës, ku kanë nisur diskutimet për situatën, ndërkohë që të pranishëm kanë qenë edhe drejtuesit e Flamurtarit. Lojtarët nuk ishin të veshur për stërvitje, pasi më parë duhej të qartësoheshin për situatën. Ata kanë vazhduar të kërkojnë një afat për kalimin e pagave, që janë vonuar shumë, duke kaluar çdo limit. Trajneri Duro dhe stafi i tij kanë biseduar për gati një orë me lojtarët, duke u kërkuar të fokusohen te dy ndeshjet e mbetura të kampionatit.

GARANCIA – Edhe drejtuesit e skuadrës kanë kërkuar të njëjtën gjë, duke konfirmuar se pagat do të kalojnë shpejt, por pa dhënë një datë fikse. Ata kanë pohuar sërish se vonesa lidhet me burokracitë e hasura nga bankat, për shkak të statusit të administratorit, që kanë dy kompanitë turke, të përfaqësuara nga Sinan Idrizi. “Ju keni një kontratë të nënshkruar me klubin dhe nuk ka asnjë rrezik për pagat, ndaj nuk duhet të keni asnjë shqetësim për to. Është e njëjta procedurë, siç ndodhi në muajin nëntor, kur pagat më pas kaluan dhe ju morët jo vetëm pagat, por edhe bonus për shkak të vonesave. E mira është që të mendoni për dy ndeshjet e fundit të kampionatit. Përpara është një takim i vështirë me Laçin, që vendos shumë, ndaj duhet të përqendrohemi aty. Pagat do të kalojnë, është thjesht vonesë procedurale”, – u shprehën mes të tjerash drejtori Ardi Behari, por edhe trajneri Duro.

DYSHIMI I TË HUAJVE – Por jo gjithçka ka shkuar mirë në këtë moment, kur pjesa më e madhe e futbollistëve u bind për të dalë në stërvitje. Pjesa tjetër, kosovarët dhe të huajt, nuk kanë pranuar të dalin në stërvitje dhe fillimisht janë larguar nga stadiumi, ndërsa lojtarët shqiptarë kanë pranuar të nisin stërvitjen.

TELUSHI I BIND – Pas largimit të lojtarëve, të cilët nuk pranuan të dilnin në stërvitje, situata ka ndryshuar sërish. Kapiteni Bruno Telushi është ulur me ta në një lokal afër stadiumit dhe ka biseduar për të qenë të gjithë bashkë në stërvitje. Një takim, që ka rezultuar pozitiv, sepse edhe të huajt janë rikthyer në stërvitje, duke e ndërprerë bojkotin e nisur ditën e martë. Skuadra ka zhvilluar një seancë të plotë stërvitore, por në ambientet e stadiumit, pasi nuk kishte kohë për të shkuar te Pylli i Sodës. Një sinjal pozitiv për Flamurtarin para ndeshjes vendimtare me Laçin, ku fitorja siguron qëndrimin dhe shton shanset për vendin e katërt. Lojtarët kanë marrë garancinë e radhës për zgjidhjen e çështjes së pagave dhe Flamurtari i është kthyer normalitetit. Skuadra rrezikon jo pak dhe në dy ndeshjet në vijim duhet të bëjë detyrën, duke siguruar së pari qëndrimin në Superiore.