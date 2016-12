Abrashi zgjat “martesën” me Frajburgun

Amir Abrashi ka zgjatur kontratën që e lidh me Frajburgun dhe ka qenë vetë klubi gjerman që e ka dhënë njoftimin zyrtar.

Mesfushori u transferua në vitin 2015 nga Grasshopers te Frajburgu dhe që atëherë ka qenë një pikë kyçe, duke luajtur 46 ndeshje (4 gola) e duke dhënë një kontribut të çmuar në kthimin në Bundesligë.

Drejtori sportiv Johen Zajer shpjegon: “Amiri është zhvilluar jashtëzakonisht me ne dhe ka qenë shumë i vlefshëm, duke na ndihmuar shumë me qëndrimin dhe fuqinë e tij. Ai është një pjesë e rëndësishme e skuadrës sonë dhe jemi të lumtur që do të vazhdojmë së bashku”.

Vetë Abrashi shprehet: “Gjithçka në Frajburg ka shkuar sipas pritshmërive të mia deri tani, ndaj e shoh të ardhmen time te ky klub. Ndihem shumë mirë këtu dhe kam shumë për të bërë me këtë skuadër”.

Si zakonisht, Frajburgu nuk ka lëshuar asnjë detaj mbi shifrat e kontratës.