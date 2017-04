A e shpëton kupa sezonin bardheblu?

Gjergji Stefa

Kishte që në fund të vitit të shkuar që në faqen zyrtare të Tiranës në “Facebook” nuk thuhej një “bravo”. Përkundrazi, në 4 muajt e fundit zemërimi i tifozëve shpesh ishte shoqëruar me fyerje dhe shpoti që stafi e lojtarët i lexonin dhe nuk kishin fuqi për të reaguar. Asnjë fitore në kampionat, mëria e mbështetësve që në stadiumin e tyre luante dhe Partizani, zhurma që përshkroi kombinimin kupë-kampionat me Kukësin dhe dalëngadalë një rënie e lirë drejt zonës së ftohtë të mbijetesës ishte shndërruar në një divorc të pashmangshëm, brenda një komuniteti që po kalonte ditë të vështira. Nëpër të, gjithsesi, një komentues guxoi të shkruante “tani uluni në një tryezë me tifozët, as ju e as ata nuk bëjnë dot pa njëri-tjetrin”. Ide jo e keqe. Sido që të shkojnë gjërat, një ditë ata do të kthehen, dhe palët duhet të tregohen inteligjentë për të kuptuar se vetëm të bashkuar mund t’ia dalin ta mbyllin këtë sezon pa dëme të mëdha.

Sigurisht që një fitore në gjysmëfinale kupe mund të shndërrohet në një moment kthese, por, më shumë se kaq, duhet të jetë një moment reflektimi. Tirana ka që në vitin 2012 që nuk e fiton kupën, madje ka po aq kohë që nuk del në finalen e këtij turneu. Gjatë kësaj periudhe klubi nuk ka luajtur madje qoftë dhe një ndeshje në kupat e Europës, dhe dështimet sportive, të shoqëruara me mungesë të ardhurash financiare, e kanë dobësuar ndjeshëm raportin ekip-tifozë, saqë këta të fundit sot në stadium numërohen me kokrra. Brenda kësaj logjike, nuk mund të lësh pa përmendur që kanë më shumë se 1100 ditë pa fituar një ndeshje derbi, ajo që në gjuhën e mbështetësve konsiderohet një kampionat më vete. Në këto kushte, fundi i edicionit duhet të jetë i kujdesshëm dhe duke dhënë gjithçka.

Sfidat e këtyre javëve janë disa. E para, maksimumi në çdo ndeshje, për të treguar se ‘bëjmë atë që dimë’ dhe sigurimi sa më shpejt i garancisë për të mbijetuar. Finalja e kupës dhe madje edhe fitimi i saj s’do kishte asnjë vlerë nëse në fund Tirana do luante një kategori më poshtë. Nëse sheh trendin e ndeshjeve dhe rezultateve Tirana rrezikon ndjeshëm. Kjo qetësi duhet kombinuar dhe me pak kënaqësi për veten dhe për tifozët. Derbi është pranë dhe patjetër që ajo ndeshje mund të përcaktojë shumë në marrëdhënien mes lojtarëve dhe tifozëve. Më pas është finalja e kupës, mundësisht fitorja e trofeut dhe pjesëmarrja në Europë, që do të thotë sukses dhe financa. A mund të ndodhin gjithë këto gjëra në 6-7 javë të mbetura, kur ke muaj që nuk jep asgjë nga ato që mendoheshin? Futbolli është i çuditshëm. Tirana duhet ta provojë, fundja në vitin 2009 një Flamurtar plot halle e në situatë identike me Tiranën aktuale, shkoi dhe mundi Tiranën e yjeve në finalen e Durrësit, aq sa Refik Halili ende sot e kësaj dite nuk e beson, por nëse ia del ndaj Skënderbeut, do ndryshojë mendim. Më pas, nëse ndodhin gjithë këto, tifozët do vijnë. Ata nuk bëjnë dot pa ekipin dhe… anasjelltas.

Europa arrihet vetëm me triumf në Kupë

Tirana ka vetëm një rrugë për të marrë pjesë në ndeshjet eliminatore të Ligës së Europës: të fitojë Kupën e Shqipërisë. Kohën e fundit mund të ketë pasur konfuzion mbi ekipin që merr pjesë në kompeticionet evropiane, teksa shumëkush mendohet se në rast se Skënderbeu do të fitojë Kupën e Shqipërisë dhe shpallet kampion, atëherë finalisti do të marrë pjesë në kupat e Europës. Kjo gjë nuk ndodh, pasi në çdo rast është vendi i katërt ai që përfiton, teksa kjo është e para shikuar edhe në rregulloren e publikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, gjë që përcaktohet qartë në pikën e mëposhtme të rregullores: “Nëse klubi i futbollit i shpallur kampion i Kampionatit Kombëtar të Futbollit, për Kategorinë Superiore, për sezonin futbollistik 2016-2017, shpallet njëkohësisht edhe fitues i Kupës së Shqipërisë 2016-2017, atëherë klubi i futbollit i renditur në vendin 4 (katërt) në klasifikimin e Përgjithshëm përfundimtar të Kampionatit Kombëtar të Futbollit, për Kategorinë Superiore, për sezonin 2016-2017, do të marrë pjesë në “UEFA Europa League”, në turin e Parë Paraeleminator”.