8000 shqiptarë në Siçili, ja pse druhen italianët!

Edhe pse krerët e federatës axurre vendosën që ta çonin sfidën e 24 marsit në Palermo, kanë harruar të bëjnë llogaritë me statistikat. Ndërkohë, De Biazi ka mbetur i kënaqur nga stadiumi

Anton Cicani

Mirë se erdhët në Siçili… Ose më saktë, në një nga dy ishullit italianë të mëdhenj e të njohur (tjetri është Sardenja), aty ku jetojnë 8000 shqiptarë, të shpërndarë gjeografikisht në disa qytete si Raguza, Mesina, Katania, Palermo, Sirakuza, Agrixhento, Trapani… Pikërisht, aty ku mendohej se tifozët shqiptarë do të kishin vështirësi për të shkuar. Ndoshta, një gabim i bërë nga italianët ka qenë ky, sepse nga 600 mijë në total që janë në Itali, 8000 janë zhvendosur në këtë rajon dhe nëse nga këto mbi 4000 janë vetëm meshkuj, atëherë nuk duket kaq e vështirë të thuhet se në “Renzo Barbera”, në datën 24 mars, do të ketë shumë flamuj kuqezi në stadium. Federata italiane e futbollit, duke menduar që në ishull do të kishte qenë më e vështirë për shqiptarët, caktoi këtë stadium.

E sigurtë është se nga Palermo, të paktë 250 shqiptarë do të jenë të pranishëm. i gjithë qyteti i Palermos ka 450 të tillë.Sigurisht, shifrat dhe hipotezat janë vetëm një “antipastë” e asaj që pritet të ndodhë realisht. Ndoshta,mund të ndodhë që askush nga ishulli të preferojë këtë sfidë, por fakti është se tashmë italianët janë të shqetësuar. Palermo nuk është një “fortesë” për Italinë, ashtu si Roma, Torino, Milano apo Napoli, ndaj edhe rreziku që të ketë shumë pak në tribuna është i madh.

Ndërkohë, burime të sigurta pranë gazetës “Sport Ekspres” flasin për një De Biazi të kënaqur nga inspektimi, teksa gjithashtu ka zgjedhur edhe vendin ku ekipi do të stërvitet në Palermo, ndërsa për hotelin ende duhet përcaktuar. Duke iu kthyer stadiumit “Renzo Barbera”, ka një kapacitet prej 36 mijë e 349 vendesh. Sipas ndarjes së përcaktuar nga UEFA, shqiptarët kanë vetëm 5%, pra 1800 vende.