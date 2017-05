400 milionët e Tiranës, ende në ajër

Olsi Avdiaj

Kanë “humbur” lekët e Bashkisë për Tiranën. Edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj e gjysmë nga firma në Këshillin Bashkiak, Tirana nuk i ka marrë ende lekët e Bashkisë. Shkaku? Askush nuk guxon të kalojë këto para në llogaritë bardheblu, që janë të bllokuara, sepse menjëherë këto para do t’i merrnin borxhlinjtë. Shkresa për kalimin e parave, klubit Tirana është në duart e financierëve të Bashkisë, por këta të fundit refuzojnë të firmosin një transferim parash, sepse ligjërisht kjo nuk është e mundur dhe mund të konsiderohet shkelje nga ana e KLSH-së. Por çfarë e bllokon kalimin e parave? Në fakt, Tiranës i janë bllokuar llogaritë dhe çdo astet tjetër i shoqërisë është vënë nën sekuestro, sepse ka shumë borxhe. Bashkia në këto kushte nuk ka ku t’i kalojë paratë dhe nuk bën dot asnjë manovër tjetër, veç kalimit të parave në llogaritë zyrtare të klubit. Kalimi i 400 milionëve të vjetër duhet të bëhet vetëm në llogaritë zyrtare dhe drejtuesit financiarë të Bashkisë nuk marrin përsipër të lëvizin para në drejtime të tjera, apo llogari jo zyrtare.

Tirana në këto kushte vazhdon të përballet edhe me një tjetër problem edhe më serioz. Asnjë pjesë nga paratë për likuidimin e borxhit prej afro gjysmë miliardi lekësh ende nuk kanë kaluar në arkat e klubit. Dhe, në datën 5 prill 2017, vendimi për dhënien e fondit 400 milionë lekë të vjetra për Tiranën u miratua në Këshillin Bashkiak.

Në fjalën e mbajtur në Këshill, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se ky është një detyrim pasi Bashkia e Tiranës është aksionere në Klubin e Futbollit Tirana, por edhe një angazhim që Bashkia e ka marrë përpara tifozëve e simpatizantëve të këtij klubi në datë 25 janar të këtij viti. “Ky është një detyrim pasi Bashkia e Tiranës është aksionere në Klubin e Futbollit Tirana, por edhe një angazhim që unë personalisht, si kryetar i Bashkisë, por edhe ne si trupë kolegjiale kemi marrë para tifozëve e simpatizantëve të këtij klubi në datë 25 janar të këtij viti. Në fakt, ajo që bëjmë sot është se tejkalojmë atë angazhim, nga një angazhim për ta paguar të gjithë borxhin e klubit të Tiranës në 10 këste, ne po e bëjmë me dy këste, ku sot do të propozoj që ne të paguajmë 50% të këtij borxhi që është rreth 400 milionë lekë. Ashtu siç kemi shlyer 60% të borxheve për punë publike që trashëguam në Bashkinë e Tiranës, në vitin tonë të parë, ashtu do t’i dalim zot edhe këtyre detyrimeve të trashëguara që nuk i krijuam ne, por që i kemi peshqesh nga keqmenaxhimi dhe abuzimet e atyre që sot tifozerinë e bëjnë në çadër dhe jo në stadium”, theksoi Veliaj asokohe.

Por, tashmë lind pyetja: duke ditur që me ligj, prefekti ka një javë kohë ta miratojë dhe e ka çuar shkresën për likuidim brenda afateve të caktuara, pse Bashkia nuk i jep paratë që i takojnë klubit bardheblu? Thjesht ligji nuk e lejon të kalojnë paratë në llogari të tjera. Nëse paratë kalojnë, atëherë të gjithë borxhlinjtë, duke përfshirë edhe shtetin do të marrin shumat e prapambetura. Thjesht 400-milionëshi i Tiranës është në ajër sepse Bashkia edhe e ka dhënë, por edhe s’e ka dhënë. Ndoshta një hile e bukur për të pasur pak imazh pozitiv.