12 euro për të ndjekur Itali-Shqipëri!

Anton Cicani

Nëpërmjet një lajmërimi zyrtar, Federata Italiane e Futbollit ka komunikuar dhe zbuluar çmimet e biletave për sfidën e ndeshjes eliminatore të Botërorit 2018, në Rusi, Itali-Shqipëri, që do të zhvillohet më datën 24 mars në “Renzo Barbera” të Palermos. Një ndeshje që mezi pritet dhe që, për Xhani de Biazin dhe stafin e tij, është e veçantë. Pas përballjes në “Marassi” të Xhenovas, tashmë në një tjetër qytet të rrethuar nga uji, në ishullin e Siçilisë, do të vijë një sfidë magjike, ndërsa e veçanta është se çmimi i biletave për sektorin mik do të jetë vetëm 12 Euro, ndërsa bileta më e shtrenjtë 60 Euro.

FIGC, gjithashtu, ka njoftuar dhe se dalja në shitje e tyre do të nisë më 6 shkurt. Ja edhe komunikata: “Duke nisur nga ora 15:00, të hënën më datën 6 shkurt, do të nisë shitja e biletave për ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës 2018, Itali-Shqipëri, në program ditën e premte 24 mars 2017 në Palermo, në stadiumin “Renzo Barbera”, që do të nisë në orën 20:45. Çmimet e biletave, të cilave i shtohen edhe të drejtat e rezervimit, janë këto më poshtë:

Çmimet e biletave në “Renzo Barbera”

Tribuna qendrore: 60 Euro

Tribuna qendrore e reduktuar: 30 Euro

Tribuna anësore: 40 Euro

Tribuna anësore e reduktuar: 20 Euro

Tribuna Monte Pellegrino superiore: 30 Euro

Tribuna Monte Pellegrino e reduktuar: 14 Euro

Tribuna Monte Pellegrino inferiore: 25 Euro

Tribuna Monte Pellegrino inferiore e reduktuar: 12 Euro

Curva Nord – Sud dhe sektori i miqve: 12 Euro

Biletat e reduktuara i rezervohen femrave, djemve deri në moshën 18 vjeç (të lindur pas datës 24 mars 1999), moshës mbi 65 vjeç (të lindur përpara 24 marsit 1952) dhe zotëruesve të Card Vivo Azzurro (si karta kuqezi e kombëtares tonë). Biletat do të nxirren në shitje për publikun nga data 6 shkurt pranë pikave TicketOnline dhe adresave në internet www.figc.it, www.vivoazzurro.it dhe www.ticketone.it.

Qytetarët shqiptarë jo rezidentë në Itali mund të blejnë bileta vetëm në sektorin mik (Settore Ospiti) duke iu drejtuar drejtpërdrejt Federatës Shqiptare. Ato të mundshmit mund të bëjnë kërkesë për akreditim në periudhën e përfshirë nga 6 deri më 19 mars 2017, sidoqoftë deri në mbarimin e vendeve të disponueshme, duke u lidhur me linkun http://accreditations.figc.it/dise/, me kusht që të regjistrohen në të njëjtin link në periudhën mes 6 shkurtit dhe 5 marsit 2017, duke ndjekur procedurat e sjella.

Numri i vendeve sipas sektorëve

Tribuna e Mbuluar Superiore: 2 911

Tribuna e Mbuluar Inferiore: 2376

Tribuna Autoriteteve: 191

Tribuna e Mbështetësve: 184

Tribuna e Shtypit: 102

Tribuna Sponsor: 96

Tribuna për personat me aftësi të kufizuar: 74

Tribuna Monte Pellegrino Superiore: 4726

Tribuna Monte Pellegrino Inferiore: 3 779

Curva Nord Superiore: 6 345

Curva Nord Inferiore: 4 817

Curva Sud Superiore: 6 205

(nga të cilat 1308 sektori mik)

Curva Sud Inferiore: 4 543

(nga të cilat 925 sektori mik)

Totali i vendeve: 36 349