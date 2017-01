Ish-sulmuesi i Belgjikës refuzoi ofertën e Skënderbeut

Duke qenë në kërkim të sulmuesve cilësorë, Skënderbeu i ka bërë një ofertë edhe ish-sulmuesit të Kombëtares belge, Marvin Ogunjimi, i cili e ka refuzuar. “Sport Ekspres” ka zbuluar se bëhet fjalë për një lojtar 29-vjeçar me shumë përvojë, i cili ka shëtitur në shumë kampionate, por ka spikatur me Genkun dhe Standardin e Liezhit në vendin e tij.

Ai ka luajtur edhe në Spanjë me Majorkën, por edhe në Norvegji me Stromgodset, madje me këtë ekip ka ardhur në Tiranë për t’u ndeshur me Partizanin në Ligën e Europës. Ogunjimi aktualisht figuron si lojtar i lirë dhe ndoshta drejtuesit e Skënderbeut kanë dashur të përfitojnë nga ky fakt, por belgu nuk e ka pranuar ofertën e tyre. Së fundi ka luajtur në kampionatin e Koresë së Jugut dhe Tajlandës, ku ishte i huazuar nga koreano-jugorët e Suonit në pjesën e dytë të vitit të shkuar.

Pa dyshim që do të ishte një afrim me vlera te korçarët, edhe pse nuk është më ai i viteve të mëparshme, por me përvojën e tij do t’i shërbente jo pak trajnerit Ilir Daja. Megjithatë, kjo është një histori e mbyllur, pas përgjigjes negative të sulmuesit, i cili preferon kampionat më cilësor.